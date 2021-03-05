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Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до Криворізької виправної колонії

Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до Криворізької виправної колонії

Київ • УНН

 • 32241 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. В ході поліцейської спецоперації правоохоронці Дніпропетровщини перекрили канал постачання наркотиків до Криворізької виправної колонії та повідомили "смотрящому" про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Цитата:

"Безпосередньо сам підозрюваний був засуджений за майнові злочини – крадіжки та грабежі, і був направлений для відбування покарання до Криворізької виправної колонії. Знаходячись в місцях позбавлення волі та не бажаючи підкорюватися встановленим правилам, швидко здобув авторитет серед засуджених. Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, отримав в колонії статус "смотрящого" за установою", - розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віктор Діденко.

Деталі

Повідомляється, що зловмисник координував та організовував протиправну діяльність як в установі відбування покарань, так і за її межами. Призначав собі помічників з числа засуджених, підтримував зв’язок з місцевими кримінальними авторитетами, брав участь у розподілі так званого "общака".

Крім того, встановлено причетність зловмисника до організації каналу постачання наркотиків у колонію.

"Саме він організував передачу "метадону" на територію установи", - зазначається в повідомленні.

За словами керівника слідчого відділу поліції Дніпропетровської області Віталія Даниленка, він залучив 27-річного жителя міста Кривий Ріг, якому надавав вказівки щодо способу вчинення злочину, де забирати та куди поставляти наркотичні засоби тощо.
Також поліцейські провели санкціоновані обшуки у приміщенні виправної колонії, на території міст Кривий Ріг та Дніпро.

Вилучені мобільні телефони, наркотиків на 50 000 гривень, 12 000 гривень готівкою.

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"Крім того, за місцем мешкання матері "замовника" правоохоронці вилучили майже 20 мобільних телефонів, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті (2 тис. гривень, 450 доларів США, 500 Євро), 17 мисливських ножів, наручники, банківські картки, флеш-носії. За місцем мешкання спільника виявили та вилучили чорнові записи, сім-картки, банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури "смотрящому" повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 та 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).

Ще одному учаснику, який відповідав за передачу пакунків до спецустанови, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.

"Нині проводиться аналіз вилученого з метою встановлення інших осіб, які причетні до даних злочинних схем", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

"Наглядача" за Личаківською виправною колонією підозрюють в організації постачання наркотиків до установи.

Нагадаємо, "наглядачу" черкаського СІЗО повідомили про підозру.

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