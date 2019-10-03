Правила ЄС щодо віз жителям ОРДЛО зробили токсичним зміст указу Путіна - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Рекомендації Європейського Союзу щодо віз жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України зробили токсичним зміст указу президента РФ Володимира Путіна щодо паспортизації. Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький у Twitter, передає УНН.
"Рекомендації ЄС про те, як консулам з держав-учасниць Шенгенської зони розглядати заявки на візи, подані мешканцями тимчасово непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей, зводять нанівець зусилля РФ по незаконній паспортизації українських громадян. Ці Рекомендації також зробили токсичним зміст сумно відомого указу президента РФ від 24 квітня", - відзначив посол.
Водночас Точицький зауважив, що натомість українські біометричні паспорти набули ще більшої ваги і значення.
Нагадаємо, ЄС розробив посібник щодо візових заяв від жителів ОРДЛО.
Відзначимо, 24 квітня Путін підписав указ, згідно з яким можливість стати росіянами за спрощеною процедурою отримали люди, "які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".