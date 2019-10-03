Правила ЕС по визам жителям ОРДЛО сделали токсичным содержание указа Путина - посол

"Рекомендации ЕС о том, как консулам из государств-участниц Шенгенской зоны рассматривать заявки на визы, поданные жителями временно неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сводят на нет усилия РФ по незаконной паспортизации украинских граждан. Эти Рекомендации также сделали токсичным содержание печально известного указа президента РФ от 24 апреля", - отметил посол.

В то же время Точицкий отметил, что вместо этого украинские биометрические паспорта получили еще больший вес и значение.

Напомним, ЕС разработал пособие по визовым заявлениям от жителей ОРДЛО.

Отметим, 24 апреля Путин подписал указ, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, "которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".