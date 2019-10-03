ЄС розробив посібник щодо візових заяв від жителів ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У ЄС розробили правила щодо візових заяв від жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
"Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків на цьому тижні направили державам-членам ЄС і країнами Шенгенської зони, що не входять в ЄС, посібник з обробки візових заяв, що подаються жителями неконтрольованих урядом районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, документ доповнює висновки Європейської ради від 20 червня 2019 року і підготовані через запити держав-членів про надання вказівок щодо ідентифікації та невизнання паспортів, виданих у результаті указу президента Росії Володимира Путіна від 24 квітня.
Відправлений документ, як зазначено, містить, зокрема, рекомендації щодо правил консульської територіальної компетенції.
"Відповідно до Візового кодексу ЄС, як правило, заявники на отримання шенгенської візи, які на законних підставах проживають у неконтрольованих урядом районах Донецької та Луганської областей України, повинні подати заяву на отримання візи в консульствах держав-членів в Україні, незалежно від проїзного документа, який у них є", - йдеться в повідомленні.
Також відправлений документ містить інформацію щодо критеріїв для ідентифікації паспортів, виданих відповідно до указу президента РФ від 24 квітня.
"Набір критеріїв допомагає консульствам держав-членів визначити російські паспорти, видані жителям неконтрольованих урядом районів Донецької та Луганської областей України. Вони можуть послужити основою для політики невизнання, яка що буде застосовуватися державами-членами при здійсненні їх виключної компетенції", - додали в Єврокомісії.
Відзначимо, 24 квітня Путін підписав указ, згідно з яким можливість стати росіянами за спрощеною процедурою отримали люди, "які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".