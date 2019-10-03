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ЕС разработал руководство по визовым заявлениям от жителей ОРДЛО

Киев • УНН

 • 16158 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В ЕС разработали правила по визовым заявлениям от жителей временно окупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

ЕС разработал руководство по визовым заявлениям от жителей ОРДЛО

"Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, руководство по обработке визовых заявлений, подаваемых жителями неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, документ дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и подготовлены в связи с запросами государств-членов о предоставлении указаний относительно идентификации и непризнания паспортов, выданных в результате указа президента России Владимира Путина от 24 апреля.

Отправленный документ, как указано, содержит, в частности, рекомендации относительно правил консульской территориальной компетенции.

"В соответствии с Визовым кодексом ЕС, как правило, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неконтролируемых правительством районах Донецкой и Луганской областей Украины, должны подать заявление на получение визы в консульствах государств-членов в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть", - говорится в сообщении.

Также отправленный документ содержит информацию относительно критериев для идентификации паспортов, выданных в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля.

"Набор критериев помогает консульствам государств-членов определить российские паспорта, выданные жителям неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей Украины. Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - добавили в Еврокомиссии.

Отметим, 24 апреля Путин подписал указ, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, “проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”. 

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