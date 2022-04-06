Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу: Зеленський анонсував візити президента Єврокомісії та головного дипломата ЄС

Цитата

"Готуємося приймати вже найближчим часом у Києві з візитами Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті", - сказав Зеленський.

Доповнення

Як повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант Урсула фон дер Ляєн цього тижня поїде до Києва з Високим представником Жозепом Боррелем. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським перед заходом #StandUpForUkraine, який вона організовує спільно з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо 9 квітня о 15:00.

Нагадаємо

Зеленський під час свого відеозвернення заявив, що росія дискредитує ООН та всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь.