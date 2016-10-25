Практично всі світові індекси зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За підсумками торгів 10 жовтня на світових фондових ринках спостерігалося зростання практично всіх провідних індексів, за винятком FTSE 100, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES піднявся на 77.32 пункту (0.43%) і становить 18 223.03 пункту;
Індекс S&P 500 піднявся на 10.17 пункту (0.47%) і становить 2 151.33 пункту;
Індекс NASDAQ піднявся на 52.43 пункту (1.00%) і становить 5 309.83 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr піднявся на 16.21 пункту (0.53%) і становить 3 093.86 пункту;
Індекс FTSE 100 знизився на −34.07 пункту (-0.49%) і становить 6 986.40 пункту;
Індекс DAX піднявся на 50.44 пункту (0.47%) і становить 10 761.17 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 піднявся на 113.08 пункту (0.66%) і становить 17 347.50 пункту.