ППО працює на Київщині
Київ • УНН
У Київській області активовано сили протиповітряної оборони через повітряну загрозу. Населення закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога на Київщині! В області працює ППО.
Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що в столиці оголошено повітряну тривогу. Військові заявили, зо були зафіксовано ворожі БпЛА в області.