ППО працює на Київщині

На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога на Київщині! В області працює ППО.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в столиці оголошено повітряну тривогу. Військові заявили, зо були зафіксовано ворожі БпЛА в області.