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Пожежа в Одесі: у лікарнях досі восьмеро людей

Пожежа в Одесі: у лікарнях досі восьмеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. На ранок четверга у лікарнях перебувають восьмеро людей, постраждалих внаслідок смертельної пожежі у коледжі в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 8 осіб)", - вказали у відомстві.

Всього внаслідок пожежі загинуло 16 осіб.

Як зазначається, у коледжі вже демонтували аварійну стіну та обрушили небезпечні конструкції, проводяться роботи з розчищення (сектор D).

Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 2 тис. 292 куб. м будівельних конструкцій.

Також було перекрито газопостачання у житловому будинку по вулиці Троїцькій, 23 та відселено мешканців 15 квартир цього будинку.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.

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