Пожежа у Житомирській області: загинула 93-річна жінка і її 63-річний син
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 січня. УНН. На Житомирщині під час пожежі загинуло двоє людей, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Повідомлення про займання рятувальники отримали сьогодні о 05:02 ранку від сусідів. Горів приватний будинок у м. Баранівка.
Також сусіди повідомили пожежників, що у охопленій вогнем будівлі може знаходитись двоє людей - хвора літня жінка та її син.
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"Висока температура та сильне задимлення не давало змоги бійцям ДСНС зайти у середину. Тому вогнеборці розпочали гасіння через вікна. О 06:00 пожежу вдалося локалізувати. В одній із житлових кімнат, на підлозі, фахівці ДСНС вивили тіло загиблого 63-річного чоловіка. Трохи згодом, під час розбирання конструкцій даху, який впав у середину оселі, у тій же кімнаті рятувальники вивили тіло 93-річної власниці", - повідомляють у ДСНС.
О 10:30 пожежа ліквідована.
Причина пожежі, а також усі обставини наразі встановлюються правоохоронцями.