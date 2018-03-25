Пожежа у Кемерово: у ТЦ обвалився дах, безвісти зникли 35 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Покрівля ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово обвалилась на площі 500 кв. м. Про це пише РІА "Новости" з посиланням на представника оперативного штабу, передає УНН.
"Сталося обвалення покрівлі торгового центру на площі 500 квадратних метрів", - сказав він.
Крім того, слідчі перевіряють інформацію про 35 зниклих безвісти людей під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово.
"Слідчими спільно з співробітниками поліції вже встановлений основний власник ТЦ... вже допитано 25 осіб з очевидців і потерпілих, а також орендарі і власники торгових точок, перевіряється інформація про 35 зниклих під час пожежі", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, п'ятеро людей загинули, 30 госпіталізовані в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово.