Поїзд Кім Чен Ина відправився з Владивостока назад в КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Бронепоїзд голови Держради КНДР Кім Чен Ина від'їхав від вокзалу Владивостока і попрямував назад до Пхеньяна, повідомляє ТАСС з владивостоцького вокзалу, передає УНН.
У церемонії проводів лідера КНДР взяли участь міністр з розвитку Далекого Сходу і Арктики Олександр Козлов, губернатор Примор'я Олег Кожемяко, заступник міністра закордонних справ РФ Ігор Моргул і посол РФ в КНДР Олександр Мацегора, які проводили потяг з першого шляху вокзалу Владивостока.
Кожемяко розповів, що оркестр виконав для лідера КНДР під час його проводів на вокзалі радянську композицію "Катюша", яка була обрана як символ дружби між двома країнами.
З Владивостока поїзд прямує по Транссибірській магістралі в бік Уссурійська до станції Барановський, де потяг повинен перейти на одноколійному дорогу в бік кордону. Шлях в 300 км з Владивостока до прикордонної станції Хасан займе від семи до дев'яти годин.
Як повідомляв УНН, 25 квітня переговори Путіна з Кім Чен Ином завершилися у Владивостоці.