Поворозник заявляє про провокації і вимагає негайного розслідування

"Це шок для мене, для моєї сім'ї, і для тих, з ким я працюю. Розставлю всі крапки над і, щоб припинити поширення пліток, домислів і політичних спекуляцій, які зараз активно поширюються в мережах. Я працюю не перший рік, працюю чесно, і несу відповідальність як людина з досвідом, за дії і рішення, які на цій посаді приймаю. Відповідаю перед сім'єю, перед суспільством, перед тими, з ким працюю і киянами. Мені приховувати нічого, повторюю - завжди працюю чесно. Ніколи не брав хабарів, так як це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам і принципам", - заявив чиновник.

Він також попунктно висловив свою позицію щодо ситуації зі звинуваченнями у хабарництві.

"Щодо вчорашньої ситуації: 1. Хабарів не брав. 2. Ніяких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях. 3. Всі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі - брехня. 4. Підозру ніхто не оголошував. 5. Викликаний, як свідок, на допит в п'ятницю", - написав заступник голови КМДА.

Крім того, він зажадав від правоохоронних органів розібратися з поширенням неправдивої інформації в ЗМІ.

"Ще раз наголошую: мені приховувати нема чого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами та буду вимагати публічного розгляду справи! Вважаю, що ця ситуація надумана і не виключаю, що все це - політична провокація, спрямована не тільки проти мене особисто, але і проти нашої команди, щоб дискредитувати нас в очах в першу чергу киян. Упевнений, під час незалежного слідства все встане на свої місця, і моя непричетність до цієї справи буде доведена", - резюмував Микола Поворозник.