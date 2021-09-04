Повністю вакциновано від COVID-19 вже 4,1 млн українців

Цитата

“167 489 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 03 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані — 117 819 людей”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що протягом доби працювало: 996 мобільних бригад, 2 928 пунктів щеплення, 338 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.