Повністю вакциновано від COVID-19 вже 4,1 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 678 454 щеплення, передає УНН із посиланням на МОЗ.
Цитата
“167 489 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 03 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані — 117 819 людей”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що протягом доби працювало: 996 мобільних бригад, 2 928 пунктів щеплення, 338 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.