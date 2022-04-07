Повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз: Зеленський про результати звернення до парламенту Ірландії

Цитата

"Звернувся до парламенту та народу Ірландії. Ця країна – одна з перших, які прийшли нам на допомогу після 24 лютого. І одна з тих, хто проявляє принципове лідерство у європейському домі, щоб ефективно й рішуче тиснути на росію. Як результат мого звернення – маємо хорошу новину: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна. Завтра буду звертатися ще до парламентів і народів Греції та Республіки Кіпр", - сказав президент.

Нагадаємо

Зеленський закликав реанімувати бізнес.