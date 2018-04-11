Повідомлено про підозру бойовикам, підозрюваним в обстрілах населення в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Повідомлено про підозру двом громадянам України, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні обстрілів мирного населення міста Попасна та Попаснянського району Луганської області. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, передає УНН.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях ГПУ в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами порушення Збройними силами РФ, а також підконтрольними їм представниками терористичної організації “ЛНР” законів та звичаїв війни, оголошено підозру двом громадянам України, уродженцям м. Лисичанська Луганської області, які виконували функції керівників підрозділів артилерії, що входить до складу незаконного збройного формування у структурі терористичної організації “ЛНР”, у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч.2 ст.438 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказаним особам було доручено здійснення збройного опору силам АТО, проведення артилерійських обстрілів по території міста Попасна та Попаснянського району Луганської області з мотивів несприйняття діючої державної влади України та її політичного курсу.
Реалізуючи свої злочинні наміри, за попередньою змовою з іншими особами, керівниками терористичної організації “ЛНР”, представниками влади РФ та Збройних сил РФ, ці громадяни з метою залякування цивільного населення, формування у населення негативної думки щодо державної влади України, із застосуванням важкого артилерійського озброєння, боєприпасів, протягом січня-серпня 2015 року надавали вказівки членам підпорядкованих їм артилерійським підрозділам “6 ОМСКП” про здійснення артилерійських обстрілів з використанням вибухового знаряддя по території міста Попасна та Попаснянського району.
В результаті зазначених злочинних дій вказаних громадян та їх співучасників загинуло 20 цивільних осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 21 цивільна особа, пошкоджено та зруйновано 62 житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.
В ГПУ додали, що підозрювані достовірно знали, що на території міста Попасна та Попаснянського району не перебувають військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування України, задіяні у проведенні АТО, а є лише цивільне населення та об’єкти цивільної інфраструктури.
Як повідомляв УНН, минулої доби близько півночі бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли приватний сектор Старої Авдіївки.