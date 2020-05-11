Повернення в 57 років: ексчемпіон світу Холіфілд назвав бажаного суперника

"Всі переговори веде мій менеджер. У нього була розмова з Майком Тайсоном з приводу можливого виставкового бою. Що стосується мене, то особисто я б попросив про поєдинок тільки одну людину - Ріддіка Боу", - зізнався Холіфілд.

Холіфілд і Боу тричі зустрічалися на рингу - в 1992-му, 1993-му і 1995-му роках. Двічі перемагав Ріддік, а Евендар - один раз.

Примітно, що Холіфілд намагається зібрати кошти з майбутнього виставкового бою для Unite4OurFight - кампанії, спрямованої на допомогу знедоленим студентам під час пандемії COVID-19.