Возвращение в 57 лет: бывший чемпион мира Холифилд назвал желаемого соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. 57-летний американский бывший чемпион-боксер Эвандер Холифилд, который объявил о своем возвращении в бокс, назвал 52-летнего бывшего оппонента Риддика Боу желанным соперником. Слова американца приводит сайт TMZ, передает УНН.
"Все переговоры ведет мой менеджер. У него был разговор с Майком Тайсоном по поводу возможного выставочного боя. Что касается меня, то лично я бы попросил о поединке только одного человека - Риддика Боу", - признался Холифилд.
Холифилд и Боу трижды встречались на ринге - в 1992-м, 1993-м и 1995-м годах. Дважды побеждал Риддик, а Эвендер - один раз.
Примечательно, что Холифилд пытается собрать средства из будущего выставочного боя для Unite4OurFight - кампании, направленной на помощь обездоленным студентам во время пандемии COVID-19.