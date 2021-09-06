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Потепліє ще до середини тижня: прогноз погоди від синоптиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні щонайменше до середини тижня очікується суха погода, однак найближчими ночами місцями ще утримаються заморозки, а вдень - вже у середу та четвер температура повітря сягатиме 24 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби, 7-9 вересня, в Україні без опадів. 

Температура вночі 1-9° тепла, найближчої ночі на більшій частині території, крім півдня, наступної ночі у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°; температура вдень завтра 14-19° тепла, на Закарпатті та півдні країни, 8-9 вересня у більшості областей 20-24°.

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

Додамо

6 вересня температура води становила в Чорному морі знизилася до 18-19°, в Азовському – 19-22°, у Дніпрі в межах Києва 19°.

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