Посольство США в Києві: уряд США прагне добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти

"Зображення з Бучі та інших районів, покинутих путінськими силами, жахливі. Уряд США прагне добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти. Ми не можемо мовчати, світ повинен знати, що сталося, і ми всі повинні діяти", - йдеться у повідомленні.

Генсек ООН закликав почати незалежне розслідування щодо вбитих у Бучі мирних жителів.

The images coming out of Bucha and other areas abandoned by Putin’s forces are horrific. The U.S. government is committed to pursuing accountability using every tool available. We can not stand quiet, the world needs to know what happened, and we all must act.

