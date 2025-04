Посольство США в Киеве: правительство США стремится к ответственности, используя все доступные инструменты

Цитата

"Изображения из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасны. Правительство США стремится к ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать", - говорится в сообщении.

Добавим

Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей.

The images coming out of Bucha and other areas abandoned by Putin’s forces are horrific. The U.S. Government is committed to pursuing accountability using every tool available. We can not stand quiet, the world needs to know what happened, and we all must act.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 3, 2022