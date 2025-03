Посол ЄС у Судані зазнав нападу у своїй резиденції - Боррель

Цитата

"Кілька годин тому посол ЄС у Sudan зазнав нападу у власній резиденції.

Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Безпека дипломатичних приміщень та персоналу є головним обов'язком суданської влади та зобов'язанням з міжнародного права", - написав Боррель.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

