Посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции - Боррель

"Несколько часов назад посол ЕС в Sudan подвергся нападению в собственной резиденции.

Это грубое нарушение Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданской власти и обязательства по международному праву", - написал Боррель.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

