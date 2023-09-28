Посол Угорщини вручила вірчі грамоти білоруському диктатору лукашенку: чому це важливо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Посол Угорщини в білорусі Зіта Ілона Бенчик вручила вірчі грамоти самопроголошеному президенту олександру лукашенку, передає УНН із посиланням на Белта.
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За даними ЗМІ, вірчі грамоти білоруському диктатору вручили посли Казахстану, Угорщини, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.
"Угорщина є давнім та надійним другом білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній та взаємоповажній основі", - звернув увагу лукашенко.
Він особливо відзначив пропозиції та ініціативи Будапешта з безпеки та заходів довіри у Європі. "Готові до продовження діалогу з Угорщиною для деескалації напруженості в регіоні шляхом вирішення спірних питань лише мирними переговорами", - заявив білоруський диктатор.
У той же час "Радіо Свобода" зауважує, що Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, чий посол вручив вірчі грамоти лукашенку після виборів 2020 року.
Європейський Союз і країни-члени організації почали вводити санкції проти білорусі після силового розгону протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів. Тоді вони припинили майже всі програми, які реалізує Євросоюз у білорусі, та обмежили дипломатичну присутність.
Міжнародні санкції посилилися після того, як 24 лютого 2022 року лукашенко підтримав російське військове вторгнення в Україну та дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії та обстрілів українських міст.