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Посадовця “Укрзалізниці” викрито на хабарі

Посадовця “Укрзалізниці” викрито на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Одного із заступників директора філії “Центр сервісного забезпечення” ПАТ “Укрзалізниця” викрито в отриманні 85 тис. грн хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УНН.

“Співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно з працівниками Головного слідчого управління НПУ під час передачі неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч гривень за сприяння у подовженні терміну дії строкового трудового договору, затримано одного із заступників директора філії “Центр сервісного забезпечення” ПАТ “Укрзалізниця”, — написав Кравцов.

Він зазначив, що також було затримано ще одного фігуранта цієї справи — помічника директора одного з напрямків роботи підприємства.

“Це ще один сигнал тим у компанії, хто звик до безкарності, був чи є частиною системи, де з рук сходять будь-які зловживання. Наша боротьба з корупцією — це не імітація”, — зауважив Євген Кравцов.

За його словами, ці затримання демонструють, що сьогодні у компанії побудована та діє ефективна система внутрішньої протидії зловживанням та корупції, котра поширюється на кожного, незалежно від посади та рангу керівника.

Нагадаємо, на Закарпатті викрито групу осіб на чолі з начальником обертового депо “Чоп” ПАТ “Укрзалізниця”, які займалися розкраданням дизпалива підприємства та його подальшим продажем на території області. Одного з організаторів злочинної групи затримано під час збуту 10 тисяч літрів викраденого дизпалива із резервуарів депо.

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