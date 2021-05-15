Португалія відкривається для туристів з більшості європейських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З понеділка, 17 травня, Португалія відновлює прийом туристів з більшості європейських країн після декількох місяців обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу. Про це йдеться в резолюції уряду, опублікованій в п'ятницю, передає УНН.
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Йдеться про те, щоб дозволити мандрівникам з країн Європейського Союзу, у яких поширення коронавірусу не перевищує 500 випадків на 100 тисяч жителів, здійснювати в країну поїздки навіть з не необхідними цілями.
Поїздки до Португалії можуть здійснювати туристи з “країн, які є частиною Європейського Союзу, країн, що входять в Шенгенську зону (Ліхтенштейн, Норвегія, Ісландія та Швейцарія) і Сполученого Королівства”.
Водночас, обмеження (тільки “необхідні поїздки”) будуть збережені для п’яти країн ЄС — Кіпру, Хорватії, Литви, Нідерландів та Швеції, а також Бразилії, Індії та Південної Африки.
Туристи зі списку “дозволених” країн, які мають намір відправитися до Португалії літаком, повинні будуть надати результати ПЛР-тесту з негативним результатом, проведеного протягом 72 годин до вильоту. Те ж стосується пасажирів круїзних лайнерів.
Додамо
Іспанія також відкриє свої кордони для іноземних туристів з третіх країн - після 20 травня.
Також напередодні стало відомо, що туристичний сезон в Греції офіційно відкривається після тривалого локдауну майже на пів року. Уряд країни опублікував рішення про дозвіл в’їзду мандрівникам з третіх країн, і в ньому є Україна.