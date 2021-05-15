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Португалия открывается для туристов из большинства европейских стран

Киев • УНН

 • 16153 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. С понедельника, 17 мая, Португалия возобновляет прием туристов из большинства европейских стран после нескольких месяцев ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом говорится в резолюции правительства, опубликованной в пятницу, передает УНН.

Португалия открывается для туристов из большинства европейских стран

Детали

Речь идет о том, чтобы позволить путешественникам из стран Европейского Союза, в которых распространение коронавируса не превышает 500 случаев на 100 тысяч жителей, осуществлять в страну поездки даже с не необходимыми целями.

Поездки в Португалию могут осуществлять туристы из "стран, которые являются частью Европейского Союза, стран, входящих в Шенгенскую зону (Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария) и Соединенного Королевства".

В то же время, ограничения (только "необходимые поездки") будут сохранены для пяти стран ЕС - Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции, а также Бразилии, Индии и Южной Африки.

Туристы из списка "разрешенных" стран, которые намерены отправиться в Португалию самолетом, должны будут предоставить результаты ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 часов до вылета. То же касается пассажиров круизных лайнеров.

Добавим

Испания также откроет свои границы для иностранных туристов из третьих стран - после 20 мая.

Также накануне стало известно, что туристический сезон в Греции официально открывается после длительного локдауна почти на полгода. Правительство страны опубликовало решение о разрешении въезда путешественникам из третьих стран, и в нем есть Украина.

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