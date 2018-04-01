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Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції до Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь. Про це глава держави заявив під час робочої поїздки до Донецької області, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Президента.

“Планую запросити прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь та місця проживання грецької громади на Приазов’ї”, — зауважив Порошенко.

Як уточнив він. ми домовимося, приїдемо з нашими грецькими партнерами, подивимося для того, щоб греки разом з нами започаткували декілька важливих проектів і щодо навчання, і щодо будівництва, і щодо підтримки церкви.

Нагадаємо, Президент гарантував Донбасу пріоритетну підтримку. Він заявив у Волновасі, що Донбас був, є, залишається і буде його пріоритетом.

Українські Національні Новини

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