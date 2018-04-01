Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції до Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь. Про це глава держави заявив під час робочої поїздки до Донецької області, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Президента.
“Планую запросити прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь та місця проживання грецької громади на Приазов’ї”, — зауважив Порошенко.
Як уточнив він. ми домовимося, приїдемо з нашими грецькими партнерами, подивимося для того, щоб греки разом з нами започаткували декілька важливих проектів і щодо навчання, і щодо будівництва, і щодо підтримки церкви.
Нагадаємо, Президент гарантував Донбасу пріоритетну підтримку. Він заявив у Волновасі, що Донбас був, є, залишається і буде його пріоритетом.