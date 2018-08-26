Порошенко запропонує країнам Європи долучитися до відбудови Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонує країнам Європи долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури Донецької та Луганської областей. Про це він заявив сьогодні перед мешканцями Авдіївки на відкритті новго газогону, передає УНН.
“Українські посли будуть займатися дуже важливим завданням — мобілізацією коштів світи для відбудови Донбасу... Будемо робити так, щоб кожна країна Європи взяла на себе відповідальність про відбудову конкретного населеного пункту на Донбасі — у Донецькій та Луганській областях”, — сказав Порошенко.
Він додав, що “внаслідок нашої рішучості ми повернемо окуповані українські землі”.
Нагадаємо, Авдіївка і сім навколишніх сіл будуть підключені до газопостачання.