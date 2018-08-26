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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению Донбасса

Киев • УНН

 • 14961 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил сегодня перед жителями Авдеевки на открытии новго газопровода, передает УНН.

Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению Донбасса

"Украинские послы будут заниматься очень важной задачей - мобилизацией средств миры для восстановления Донбасса... Будем делать так, чтобы каждая страна Европы взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе - в Донецкой и Луганской областях", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "в результате нашей решимости мы вернем оккупированы украинские земли".

Напомним, Авдеевка и семь окружающих сел будут подключены к газоснабжению .

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