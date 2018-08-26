Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил сегодня перед жителями Авдеевки на открытии новго газопровода, передает УНН.
"Украинские послы будут заниматься очень важной задачей - мобилизацией средств миры для восстановления Донбасса... Будем делать так, чтобы каждая страна Европы взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе - в Донецкой и Луганской областях", - сказал Порошенко.
Он добавил, что "в результате нашей решимости мы вернем оккупированы украинские земли".
Напомним, Авдеевка и семь окружающих сел будут подключены к газоснабжению .