Порошенко запевнив, що жодних угод з Фірташем у нього не було

"У мене не було ніяких угод. Жодних угод з Фірташем в мене не було", - заявив Президент, відповідаючи на запитання журналіста про наявність домовленостей з Д.Фірташем перед президентськими виборами 2014 року.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко запевнив, що жоден з олігархів не має впливу на нього.

Також нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори.