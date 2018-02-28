Порошенко запевнив, що жодних угод з Фірташем у нього не було
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що у нього ніколи не було жодних угод з олігархом Дмитром Фірташем. Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.
"У мене не було ніяких угод. Жодних угод з Фірташем в мене не було", - заявив Президент, відповідаючи на запитання журналіста про наявність домовленостей з Д.Фірташем перед президентськими виборами 2014 року.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко запевнив, що жоден з олігархів не має впливу на нього.
Також нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори.