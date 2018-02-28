Порошенко заверил, что никаких соглашений с Фирташем у него не было
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него никогда не было никаких соглашений с олигархом Дмитрием Фирташем. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
"У меня не было никаких соглашений. Никаких соглашений с Фирташем у меня не было", - заявил Президент, отвечая на вопрос журналиста о наличии договоренностей с Д.Фирташем перед президентскими выборами 2014 года.
Напомним, Президент Петр Порошенко заверил, что ни один из олигархов не влияет на него.
Также напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент и назначать досрочные выборы.