Президент сподівається на отримання третього траншу від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Переговори щодо отримання третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС тривають. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час прес-конференції після зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі, передає УНН.
“Я зі свого боку буду робити все можливе, щоб Україна отримала і макрофінансову допомогу, і ми розробили проекти нашої співпраці з ЄС на майбутнє”, — зазначив П.Порошенко.
За його словами, у блоці визнають прогрес, якого досягла Україна, але залишаються ще декілька кроків для виконання умов ЄС й отримання економічної допомоги.
“Україна має виконувати свої домашні завдання, а ЄС має виконувати ті зобов’язання, про які ми домовились, і я думаю, що Україні залишилось декілька кроків, які ми зробили, не зважаючи на те, що Європейський союз визнає очевидний прогрес, який Україна зараз забезпечила”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко після зустрічі з Д.Туском заявив, що Європейський Союз підтримує європейські прагнення України.