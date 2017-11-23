Президент сподівається на отримання третього траншу від ЄС

“Я зі свого боку буду робити все можливе, щоб Україна отримала і макрофінансову допомогу, і ми розробили проекти нашої співпраці з ЄС на майбутнє”, — зазначив П.Порошенко.

За його словами, у блоці визнають прогрес, якого досягла Україна, але залишаються ще декілька кроків для виконання умов ЄС й отримання економічної допомоги.

“Україна має виконувати свої домашні завдання, а ЄС має виконувати ті зобов’язання, про які ми домовились, і я думаю, що Україні залишилось декілька кроків, які ми зробили, не зважаючи на те, що Європейський союз визнає очевидний прогрес, який Україна зараз забезпечила”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко після зустрічі з Д.Туском заявив, що Європейський Союз підтримує європейські прагнення України.