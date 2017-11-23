Президент надеется на получение третьего транша от ЕС

"Я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы Украина получила и макрофинансовую помощь, и мы разработали проекты нашего сотрудничества с ЕС в будущем", - отметил П.Порошенко.

По его словам, в блоке признают прогресс, которого достигла Украина, но остаются еще несколько шагов для выполнения условий ЕС и получения экономической помощи.

"Украина должна выполнять свои домашние задания, а ЕС должен выполнять те обязательства, о которых мы договорились, и я думаю, что Украине осталось несколько шагов, которые мы сделали, несмотря на то, что Европейский союз признает очевидный прогресс, который Украина сейчас обеспечила", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, П.Порошенко после встречи с Д.Туском заявил, что Европейский Союз поддерживает европейские стремления Украины.