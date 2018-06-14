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Порошенко про резолюцію Європарламенту: світ бореться за кожного українського політв’язня

Порошенко про резолюцію Європарламенту: світ бореться за кожного українського політв’язня

Київ • УНН

 • 8035 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ України подякували Європарламенту за резолюцію щодо звільнення 70 українських політв’язнів. Про це вони написали на своїх сторінках у соцмережах, передає УНН.

"Важлива резолюція Європарламенту із засудженням масових порушень Росією прав людини, в тому числі й на тимчасово окупованих українських територіях. Консолідований потужний голос європарламентаріїв на захист понад 70 українських політичних в’язнів, яких продовжує насильницько утримувати та катувати кремлівський режим“, — написав Президент у своїй сторінці у Facebook.

Порошенко наголосив, що Україна та Світ пам’ятають та борються за звільнення кожного українського політв’язня.

“Чемпіонат світу з футболу в Росії міг би стати гарною нагодою для гуманітарних жестів, але, схоже, права людини не входять до життєвих інтересів Кремля”, — зазначив він.

У своє чергу Павло Клімкін у Twitter також подякував Європарламенту за ухвалену резолюцію.

“Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення Сенцова та інших політв’язнів. Симолічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день відкриття ЧС з футболу. Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів”, — наголосив він.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити Сенцова.

Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення О.Сенцова та інших політв’язнів. Симолічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день
відкриття ЧС з футболу.Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів pic.twitter.com/dNSVgRpBki

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июня 2018 г.

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