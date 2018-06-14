Порошенко про резолюцію Європарламенту: світ бореться за кожного українського політв’язня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ України подякували Європарламенту за резолюцію щодо звільнення 70 українських політв’язнів. Про це вони написали на своїх сторінках у соцмережах, передає УНН.
"Важлива резолюція Європарламенту із засудженням масових порушень Росією прав людини, в тому числі й на тимчасово окупованих українських територіях. Консолідований потужний голос європарламентаріїв на захист понад 70 українських політичних в’язнів, яких продовжує насильницько утримувати та катувати кремлівський режим“, — написав Президент у своїй сторінці у Facebook.
Порошенко наголосив, що Україна та Світ пам’ятають та борються за звільнення кожного українського політв’язня.
“Чемпіонат світу з футболу в Росії міг би стати гарною нагодою для гуманітарних жестів, але, схоже, права людини не входять до життєвих інтересів Кремля”, — зазначив він.
У своє чергу Павло Клімкін у Twitter також подякував Європарламенту за ухвалену резолюцію.
“Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення Сенцова та інших політв’язнів. Симолічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день відкриття ЧС з футболу. Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів”, — наголосив він.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити Сенцова.
Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення О.Сенцова та інших політв’язнів. Симолічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день
відкриття ЧС з футболу.Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів pic.twitter.com/dNSVgRpBki