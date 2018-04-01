Порошенко про Донбас: ми повернемо українську землю мирним шляхом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Окуповані землі Донбасу повернуться до України мирним шляхом. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час візиту до Волновахи у Донецькій області, передає УНН.
"Провівши переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емануелем Макроном, ми звернулися до президента Російської Федерації і дотисли його, щоб він підписав заяву, відповідно до якої 30 березня поточного року мало наступити перемир'я на Донбасі. Це перемир'я нам потрібно, як повітря, бо це - умови за якими ми можемо запроваджувати спеціальну миротворчу місію відповідно до рішення Ради безпеки ООН. Щоб на всі окупованій території прийшли миротворці", - сказав він.
Порошенко наголосив, що Україні потрібні миротворці, які будуть присутні на всій окупованій території, результатом чого буде те, що російські війська підуть назад до Росії.
"І ми мирним шляхом повернемо українську землю", - підкреслив Президент.
Нагадаємо, режим припинення вогню, узгоджений сторонами конфлікту в зв'язку з Великоднем, вступив в силу в Донбасі 30 березня.
Як повідомляв УНН, вже 30 березня, з початку великоднього перемир'я, яке було оголошено з опівночі цього дня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші.