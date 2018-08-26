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Порошенко поширив пільги АТОшників на учасників ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, з посиланням на прес-службу АП передає УНН.

Порошенко поширив пільги АТОшників на учасників ООС

“Забезпечуються і гарантуються права українського війська у зв’язку із проведенням операції Об’єднаних сил (цим Законом — ред.). В той же час, гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогоднішній день, я переконаний, що це той шлях, яким ми рухаємося у дуже правильному напрямку”, — підкреслив Президент на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних представництв України та військовослужбовцями Збройних Сил під час робочої поїздки на Донеччину.

В прес-службі Президента додали, що метою закону є забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, та інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів.

“Реалізація Закону дозволить учасникам операції Об’єднаних сил отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій”, — резюмували у АП.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закони щодо пільг зі сплати ввізного мита, а також податкових пільг, які діють на час проведення ООС на Донбасі.

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