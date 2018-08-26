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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко распространил льготы АТОшников на участников ООС

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины" Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", со ссылкой на пресс-службу АП передает УНН.

Порошенко распространил льготы АТОшников на участников ООС

"Обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции Объединенных сил (данного Закона - ред.). В то же время, гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И на сегодняшний день, я убежден, что это тот путь, которым мы движемся в очень правильном направлении", - подчеркнул Президент на встрече с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины и военнослужащими Вооруженных Сил во время рабочей поездки в Донецкую область.

В пресс-службе Президента добавили, что целью закона является обеспечение комплексного урегулирования вопроса социальной защиты граждан, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

"Реализация Закона позволит участникам операции Объединенных сил получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий", - резюмировали в АП.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал законы о льготах по уплате ввозной пошлины, а также налоговых льгот, действующих на время проведения ООС на Донбассе.

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