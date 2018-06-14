Порошенко: понад 90% поранених військових повертаються на службу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Завдяки професіоналізму та зусиллям українських медиків понад 90 % поранених на Донбасі військовослужбовців після одужання повертаються до виконання своїх обов'язків. Про це заявив сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях у Києві з нагоди Дня медичного працівника та Дня донора, передає кореспондент УНН.
"Хочу подякувати військовим і цивільним медикам – зараз 93% поранених воїнів повертаються до строю. Це дійсно один з найкращих показників. як стверджують експерти, серед країн, які брали участь у бойових діях", - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі четверо українських військових отримали поранення.
За інформацією розвідки, в результаті ведення активної оборони протягом доби знищено одного та поранено п’ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.