Порошенко: понад 90% поранених військових повертаються на службу

"Хочу подякувати військовим і цивільним медикам – зараз 93% поранених воїнів повертаються до строю. Це дійсно один з найкращих показників. як стверджують експерти, серед країн, які брали участь у бойових діях", - сказав Порошенко.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі четверо українських військових отримали поранення.



За інформацією розвідки, в результаті ведення активної оборони протягом доби знищено одного та поранено п’ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.