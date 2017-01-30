Поранені військовий та двоє цивільних з Авдіївки у важкому стані - С.Риженко
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 30 січня. УНН. Поранені військовий та двоє цивільних з Авдіївки знаходяться у важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомив головний лікар ОКЛ імені Мечнікова Сергій Риженко.
Постраждалих від обстрілу доставили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Всі троє отримали поранення у промзоні Авдіївки.
Військовий знаходиться у важкому стані. В його голові досі знаходиться осколок. Хлопцю необхідна низка операцій.
Двоє цивільних отримали поранення у себе вдома. У жінки стан важкий, але стабільний. Останній чоловік знаходиться у надважкому стані. Наразі лікарі не прогнозують його стан. Він знаходиться на апараті штучного дихання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поранених у Авдіївці військового і двох цивільних відправили до реанімації в Дніпрі.