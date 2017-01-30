Раненые военный и двое гражданских из Авдеевки в тяжелом состоянии - С. Рыженко
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 30 января. УНН. Раненые военный и двое гражданских из Авдеевки находятся в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщил главный врач ОКБ имени Мечникова Сергей Рыженко.
Пострадавших от обстрела доставили в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Все трое получили ранения в промзоне Авдеевки.
Военный находится в тяжелом состоянии. В его голове до сих пор находится осколок. Парню необходим ряд операций.
Двое гражданских получили ранения у себя дома. У женщины состояние тяжелое, но стабильное. Последний человек находится в тяжелом состоянии. Сейчас врачи не прогнозируют его состояние. Он находится на аппарате искусственного дыхания.
Напомним, как сообщал УНН, раненых в Авдеевке военного и двух гражданских отправили в реанимацию в Днепр .