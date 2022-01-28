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Поради близьких та рекомендації соцмереж: як українці обирають країни для подорожей

Поради близьких та рекомендації соцмереж: як українці обирають країни для подорожей

Київ • УНН

 • 17643 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Державному агентстві розвитку туризму України назвали найпопулярніші джерела інформації, за допомогою яких найчастіше українці планують свої подорожі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку ДАРТ.

Деталі

Під час планування подорожей українці насамперед беруть до уваги поради друзів та родичів, які проживають в Україні.

Другим дієвим інструментом для планування мандрівок українці вважають соцмережі.

На третьому місці – поради друзів та родичів, які проживають за кордоном.

На четвертому – YouTube контент про мандрівки, на п'ятому – вибір без вибору, оскільки це робочі, бізнес-поїздки.

Закривають рейтинг телепрограми, присвячені подорожам.

Серед 30% опитаних респондентів, які обрали соцмережі як головну допомогу під час ухвалення рішення щодо подорожі, найпопулярнішим джерелом інформації виявився Facebook.

Що старші люди, то частіше його використовують: серед людей віком від 15 до 24 років таких лише 31%, у категорії 35-44 їх уже 84%, а у категорії 55-64 – 87%.

Ситуація протилежна із Instagram. Ним, як інструментом для планування подорожей, користується насамперед молодь: віком від 15 до 25 років – 84%, віком від 25 до 34 – 58%, віком 55-64 – всього 22%.

Тенденції серед месенджерів також відрізняються за віковим показником.

Viber частіше використовують люди старшого віку (10% у віці 15-24 та 29% у віці 65-70). Telegram – навпаки (21% у віці 15-24 та 15% у віці 65-70).

Найменш популярними виявилися Tik Tok та Twitter. Втім, Tik Tok є популярнішим, ніж Twitter серед молоді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туристичний рекорд: з яких країн найчастіше їхали до України у 2021 році

Нагадаємо

В оновленому рейтингу паспортів світу Україна піднялася з 37-го на 35-те місце. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи в 141 країну світу.

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