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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Туристичний рекорд: з яких країн найчастіше їхали до України у 2021 році

Туристичний рекорд: з яких країн найчастіше їхали до України у 2021 році

Київ • УНН

 • 24916 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Минулого року кількість іноземців, які побували в Україні, зросла на 26% та становила 4,27 млн осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Деталі

На першому місці громадяни Республіки Молдова – понад 1,05 млн осіб приїхали в Україну у 2021 році.

Друге та третє місця розділили між собою громадяни Росії та Польщі – 518 тис. та 310 тис. осіб відповідно.

Потік громадян Республіки Білорусь протягом минулого року знизився на 41%. З показником 272 тис. осіб ця країна посіла четверту сходинку рейтингу.

На п'ятому місці громадяни Румунії – 264 тис.осіб, що загалом на 15% більше ніж за 12 місяців 2020 року.

Далі у рейтингу – Туреччина (246 тис.), Угорщина (227 тис.) та Німеччина (154 тис.).

На дев’ятій та десятій позиції Ізраїль та США – 133 та 103 тис. громадян відповідно.

Упродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зросла у 103 рази — це абсолютний рекорд приросту.

Нагадаємо

В оновленому рейтингу паспортів світу Україна піднялася з 37-го на 35-те місце. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи в 141 країну світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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