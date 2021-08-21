Понад сто осіб, задіяних в проведенні Паралімпіади, заразилися коронавірусом

Деталі

Організатори почали вести статистику заражень 12 серпня. Найбільша кількість заражень (67 випадків) було виявлено серед працівників, найнятих для організації Ігор. Максимум добового показника було досягнуто 18 серпня, коли організатори виявили 18 випадків зараження.

Ситуація з COVID в Японії

В Японії останні тижні регулярно оновлюється добовий максимум заражень коронавірусом, в останній раз відповідний антирекорд був зафіксований 20 серпня — 25 876 ​​випадків. Для стримування поширення інфекції японський уряд продовжив до 12 вересня режим надзвичайної ситуації (НС) в Токіо і ще п’яти префектурах. Крім цього, дія режиму було додатково розширено на сім префектур.

Токійська Олімпіада проходила з 23 липня по 8 серпня, більшість змагань відбулися без глядачів. Паралімпійські ігри в японській столиці пройдуть з 24 серпня по 5 вересня, на них також не допустять уболівальників.