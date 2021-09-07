Понад 40% українців вважають військовий парад найкращим заходом до Дня Незалежності цього року — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Серед усіх святкових заходів, присвячених 30-й річниці незалежності України, більшості українцям найбільше сподобався військовий парад у Києві. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, інформує УНН.
Деталі
За результатами опитування, серед усіх офіційних заходів до Дня Незалежності більшість українців оцінили військовий парад у Києві — 44%.
Міні-фільм “ДНК України” позитивно оцінили 38%.
Виступ президента Зеленського на параді — 36%.
Святковий концерт на стадіоні “Олімпійський” у Києві — 29%.
Додамо
Опитування проводили з 2 до 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.
Нагадаємо
Цього року у військовому параді до Дня Незележності України взяли участь понад 5 тисяч військових, 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. Також уперше за 30 років незалежності під час параду продемонстрували техніку всіх безпекових сил України та партнерів.