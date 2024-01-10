Понад 300 російських військових здалися в полон, подзвонивши на гарячу лінію - спікер проєкту "Хочу жить"

Станом на сьогодні понад 300 російських солдатів здалися в полон через гарячу лінію "Хочу жить". Ще понад тисячу звернень знаходяться в обробці. Про це під час пресконференції розповів спікер державного проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко, передає УНН.

Деталі

Трішки статистики по проекту "Хочу жить". Станом на сьогодні ми отримали понад 30 тис. звернень на всі канали комунікації проекту "Хочу жить". Також було понад 300 операцій по добровільній здачі в полон і понад тисячу операцій зараз знаходяться у гарячій фазі, у стадії завершення - сказав Матвієнко.

За словами Матвієнка, рф належним чином не інформує членів родин своїх військовослужбовців про їхню долю після того, як вони опинилися в Україні.

"Тому на канали проекту "Хочу жить" до нас щодня звертаються сотнями, тому було прийнято рішення запустити проект "Хочу найти", як єдиний центр пошуку російських військовослужбовців й надавати відповідну інформацію їхнім родинам", - додав Матвієнко.

Доповнення

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив проект "Хочу найти", за допомогою якого громадяни рф зможуть дізнатися про своїх близьких, які зникли безвісти, загинули, або потрапили в полон в Україні.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв Віталій Матвієнко, станом на грудень понад 220 російських солдатів здалися в полон через гарячу лінію "Хочу жить".