Более 300 российских военных сдались в плен, позвонив на горячую линию - спикер проекта "Хочу жить"
Киев • УНН
Более 300 российских солдат сдались через горячую линию "Хочу жить". Более тысячи обращений находятся в обработке.
По состоянию на сегодня более 300 российских солдат сдались в плен через горячую линию "Хочу жить". Еще более тысячи обращений находятся в обработке. Об этом во время пресс-конференции рассказал спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, передает УНН.
Детали
Немножко статистики по проекту "Хочу жить". По состоянию на сегодня мы получили более 30 тыс. обращений на все каналы коммуникации проекта "Хочу жить". Также было более 300 операций по добровольной сдаче в плен и более тысячи операций сейчас находятся в горячей фазе, в стадии завершения
По словам Матвиенко, рф должным образом не информирует членов семей своих военнослужащих об их судьбе после того, как они оказались в Украине.
"Поэтому на каналы проекта "Хочу жить" к нам ежедневно обращаются сотнями, поэтому было принято решение запустить проект "Хочу найти", как единый центр поиска российских военнослужащих и предоставлять соответствующую информацию их семьям", - добавил Матвиенко.
Дополнение
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными запустил проект "Хочу найти", с помощью которого граждане рф смогут узнать о своих близких, которые пропали без вести, погибли, или попали в плен в Украине.
Напомним,
Как ранее сообщал Виталий Матвиенко, по состоянию на декабрь более 220 российских солдат сдались в плен через горячую линию "Хочу жить".
Более 300 российских военных сдались в плен, позвонив на горячую линию - спикер проекта "Хочу жить"
Более 300 российских солдат сдались через горячую линию "Хочу жить". Более тысячи обращений находятся в обработке.
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