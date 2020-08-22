Понад 23 млн осіб у світі заразилися коронавірусом

За даними університету, число інфікованих зараз становить 23 026 230, померло 800 237 осіб, одужало — 14 774 304.

Найбільше випадків зараження (5 645 697) зафіксовано в США. Далі йдуть Бразилія (3 532 330), Індія (2 975 701) та Росія (951 897).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 102 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 244 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.