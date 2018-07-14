Померла перша дружина Френка Сінатри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Ненсі Сінатра, перша дружина легендарного співака Френк Сінатра, померла в п'ятницю у віці 101 року. Про це з посиланням на слова її дочки повідомляє CNN, передає УНН.
"Моя мати мирно померла сьогодні", - повідомила її дочка Ненсі Сінатра в п'ятницю ввечері.
Ненсі Барбато і Френк Сінатра одружилися в 1939 році і мали трьох дітей. Їх шлюб було розірвано в 1950-х роках після того, як стало відомо про роман співака з актрисою Авою Гарднер. Через кілька днів після того, як співак і Ненсі підписали документи про розлучення, Френк Сінатра одружився на Гарднер.
Після розлучення з Гарднер у Сінатри було ще дві дружини.
Френк Сінатра помер в 1998 році від серцевого нападу у віці 82 років.
Нагадаємо, у липні минулого року в США померла Барбара Сінатра, четверта дружина американського співака Френка Сінатри.