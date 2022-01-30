Помер російський актор Віктор Мережко

Деталі

Інформацію про смерть актора підтвердили агентству в Союзі кінематографістів Російської Федерації.

Причина смерті Мережка наразі не уточнюється.

Додамо

Віктор Мережко почав зніматися у кіно з 1969 року. Першою його роботою стала роль Віктора у фільмі “Якщо є вітрила”. Потім після перерви були фільми “Пробач” (1986 рік, Володимир Юрійович), “Дев’яте травня” (1987), “Нечиста сила” (1989), “Дикий пляж” (1990) та інші.

Одночасно Мережко писав сценарії до кінокартин та мультфільмів. Серед них “Йдучи — йди”, “Відставної кози барабанщик”, “Рідні”, “Польоти уві сні та наяву”, “Якщо можеш вибач” та багато інших. Також Мережко відомий з режисерських робіт.

Нагадаємо

Помер відомий російський актор Леонід Куравльов.